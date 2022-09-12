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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Действующие главы регионов остаются на своих постах по итогам выборов

По итогам выборов действующие главы регионов остаются на своих постах. Это следует из данных электронного табло на сайте ЦИК России.

Источник: РИА "Новости"

По итогам обработки 100% голосов должности сохранили:

  • глава Бурятии Алексей Цыденов от «Единой России» с 86,23% голосов,
  • губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от «Единой России» с 65,78% голосов,
  • глава Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России» с 64,37% голосов,
  • врио губернатора Томской области Владимир Мазур от «Единой России» с 84,94% голосов,
  • глава Карелии Артур Парфенчиков от «Единой России» с 69,15% голосов,
  • губернатор Новгородской области Андрей Никитин от «Единой России» с 77,03% голосов,
  • губернатор Калининградской области Антон Алиханов от «Единой России» с 80,21% голосов,
  • врио главы Владимирской области Александр Авдеев от «Единой России» с 83,68% голосов,
  • врио главы Марий Эл самовыдвиженец Юрий Зайцев с 82,44% голосов,
  • врио главы Кировской области Александр Соколов от «Единой России» с 71,85% голосов,
  • врио главы Тамбовской области Максим Егоров от «Единой России» с 84,95% голосов,
  • врио главы Рязанской области Павел Малков от «Единой России» с 84,55% голосов,
  • врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев с 82,31% голосов.

В Саратовской области подсчет голосов пока не закончен. Там к 9:20 мск побеждает врио губернатора Роман Бусаргин. Он набрал 72,39% голосов по итогам обработки 98,99% протоколов.

Выборы глав регионов проходили в 14 регионах России с 9 по 11 сентября. В Бурятии, Марий Эл и Свердловской области голосование шло один день, в Кировской и Томской областях и Республике Карелии — два дня, во всех остальных — три.

Олеся Павленко

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