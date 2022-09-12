10:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Действующие главы регионов остаются на своих постах по итогам выборов
По итогам выборов действующие главы регионов остаются на своих постах. Это следует из данных электронного табло на сайте ЦИК России.
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По итогам обработки 100% голосов должности сохранили:
В Саратовской области подсчет голосов пока не закончен. Там к 9:20 мск побеждает врио губернатора Роман Бусаргин. Он набрал 72,39% голосов по итогам обработки 98,99% протоколов.
Выборы глав регионов проходили в 14 регионах России с 9 по 11 сентября. В Бурятии, Марий Эл и Свердловской области голосование шло один день, в Кировской и Томской областях и Республике Карелии — два дня, во всех остальных — три.
Олеся Павленко