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10:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Голосование по вхождению в состав РФ в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил глава администрации области Евгений Балицкий.

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Источник: © РИА Новости

«Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании», — написал Балицкий у себя в Telegram-канале.

По его словам, все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. «Нет сомнений в том, что процедура пройдёт честно, открыто и объективно», — подчеркнул глава администрации региона.

«По данным социологических исследований, 86% наших земляков поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. И эта цифра растёт с каждым днём», — добавил Балицкий.

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