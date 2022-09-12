В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России

«Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании», — написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
По его словам, все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. «Нет сомнений в том, что процедура пройдёт честно, открыто и объективно», — подчеркнул глава администрации региона.
«По данным социологических исследований, 86% наших земляков поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. И эта цифра растёт с каждым днём», — добавил Балицкий.