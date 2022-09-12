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10:42 (мск), источник: ТАСС

Кадыров сообщил о возвращении в зону СВО элитных спецподразделений из Чечни

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым после предоставленного отдыха вернулись в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», — написал он.

Он добавил, что ранее, после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, элитные бойцы отправились на предоставленный отдых, а теперь вернулись на передовую.

«Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» — заключил Кадыров.

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