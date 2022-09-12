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10:55 (мск), источник: ТАСС

Медведев: Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нынешняя переговорная позиция РФ по Украине не более чем «детская разминка» перед будущими требованиями о тотальной капитуляции киевского режима. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в понедельник.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего об отказе вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

«Нынешние “ультиматумы” — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — предупредил Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Москвой. В интервью телеканалу CNN он сказал: «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы». По его словам, у РФ якобы нет желания вести переговоры в конструктивном ключе. Зеленский также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца», и добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

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