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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: об отводе российских войск с территории ЗАЭС речи не идет

Россия не планирует выводить своих военных с территории Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что главное — «вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля отметил, что обстрелы «чреваты очень печальным и катастрофическими последствиями».

«Сейчас не идет речи об отводе войск… Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние — те страны, которые имеют таковое, — на украинскую сторону прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» во время ежедневного пресс-колла.

ЗАЭС находится под контролем российских военных с марта. В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его глава Рафаэль Гросси призвал к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС. Пророссийские власти Запорожья вчера, 11 сентября, объявили, что станция не возобновит работу до прекращения обстрелов.

Вчера, 11 сентября, президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Лаура Кеффер

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