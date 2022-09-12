Песков: об отводе российских войск с территории ЗАЭС речи не идет

Представитель Кремля отметил, что обстрелы «чреваты очень печальным и катастрофическими последствиями».
«Сейчас не идет речи об отводе войск… Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние — те страны, которые имеют таковое, — на украинскую сторону прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» во время ежедневного пресс-колла.
ЗАЭС находится под контролем российских военных с марта. В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его глава Рафаэль Гросси призвал к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС. Пророссийские власти Запорожья вчера, 11 сентября, объявили, что станция не возобновит работу до прекращения обстрелов.
Вчера, 11 сентября, президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.