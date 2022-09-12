Украинские власти анонсировали поиск «коллаборантов» в Изюме

«Военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их. Будут выискивать коллаборантов. Это займет еще где-то десять дней», — рассказал Валерий Марченко.
По его словам, из Изюма уехало почти две трети населения. Возвращения жителей города он ожидает после того, как в городе обнаружат всех «коллаборантов» — тех жителей города, которые сотрудничали с российскими военными или с назначенной Россией гражданской администрацией.
Ранее глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев оценивал число беженцев после отвода российских войск в 5 тыс. Он также утверждал, что украинские силовики уже начали репрессии в занятых районах региона.
10 сентября Минобороны России объявило о проведении операции по «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию ДНР из Харьковской области, в том числе из Балаклеи и Изюма. Фактически российские войска были выведены из упомянутых районов, которые они контролировали с февраля—марта.