В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России

«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал политик в ходе брифинга, отвечая на вопрос ведущего.
Климов отметил, что больше всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты. «Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — отметил он.
По словам законодателя, здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. «Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства», — добавил он. Кроме того, какие цели спецоперации на Украине — они известны, сказал парламентарий.
«Давайте не делать скоропалительных выводов», — отметил сенатор. Он также подчеркнул, что оппонентам РФ давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле и «они бы получили желаемое, они это и добиваются». По словам Климова, речь может идти о мобилизации — государства и общества, консолидации общества.