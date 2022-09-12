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Спецоперация на Украине
16:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Источник: Reuters

«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал политик в ходе брифинга, отвечая на вопрос ведущего.

Климов отметил, что больше всего вопрос о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты. «Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — отметил он.

По словам законодателя, здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. «Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства», — добавил он. Кроме того, какие цели спецоперации на Украине — они известны, сказал парламентарий.

«Давайте не делать скоропалительных выводов», — отметил сенатор. Он также подчеркнул, что оппонентам РФ давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле и «они бы получили желаемое, они это и добиваются». По словам Климова, речь может идти о мобилизации — государства и общества, консолидации общества.

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