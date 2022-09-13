Пашинян провел телефонную беседу с Путиным на фоне эскалации на границе

Отмечается, что Пашинян представил подробности о действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.
Премьер-министр Армении также назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он также указал на важность адекватной реакции международного сообщества.
Ранее в этот день сообщалось, что Пашинян прибыл в здание правительства. Отмечалось, что в Ереване проходит экстренное совещание руководства страны на фоне информации о стрельбе на границе.
Во вторник МО Армении сообщило, что служащие Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по приграничным территориям Армении. В ведомстве уточнили, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука. Кроме того, азербайджанские военные использовали беспилотники.
При этом минобороны Азербайджана заявило, что в результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении азербайджанская армия понесла потери в живой силе. Как отметили азербайджанские военные, армянские силы использовали горную местность и существующие долины для минирования районов и маршрутов снабжения между позициями азербайджанской армии.
Ранее, 6 сентября, минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. По предварительным данным, военный был смертельно ранен в результате выстрела со стороны азербайджанских ВС.
До этого, 31 августа, стало известно, что Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу в Брюсселе, в ходе которой они обсудили вопросы урегулирования конфликта между странами и условились продолжить переговоры на уровне глав министерств иностранных дел.
Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.