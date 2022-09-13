Володин пригрозил Вашингтону последствиями милитаризации Киева

«Если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», — написал политик.
Парламентария возмутило заявление Белого дома, осудившего действия России на Украине. Спикер Думы задался вопросом, что делает Вашингтон для прекращения украинских обстрелов мирных жителей Донбасса и ударов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления», — указал Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что все цели российской спецоперации будут достигнуты. Союзные силы уничтожат переданное Киеву западное оружие и завершат денацификацию Украины, заключил политик.
Россия в апреле направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь Украине, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что такие поставки не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом и будут иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.