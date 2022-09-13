Девять европейских стран прекратили прием заявлений россиян на туристические визы

При этом россияне могут оформить туристические визы через диппредставительства Италии, Испании, Греции, Франции, Венгрии и Кипра. Правда, во всех случаях речь идет о национальных визах, а не о шенгенских.
«В среднем рассмотрение документов занимает около четырех недель, но ситуация сильно разнится от консульства к консульству», — говорится в сообщении АТОР.
Среди наиболее «лояльных» к россиянам стран эксперты назвали Францию, Испанию и Германию. «Лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди… Еще на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», — добавили в АТОР.
Ранее Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Стоимость визы будет увеличена с 35 до 80 евро, список необходимых документов расширен, а время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней. Кроме того, россияне не смогут получить многократные визы с длительным сроком действия.