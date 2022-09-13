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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главе МИД РФ Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в работе ГА ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — рассказали в министерстве.

«Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН», — добавили в Российском МИД.

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