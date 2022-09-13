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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: мобилизация не рассматривается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова депутата от «Единой России» Михаила Шеремета о необходимости «полной мобилизации». По словам представителя Кремля, такой вариант не рассматривается.

Источник: AP 2022

«В настоящий момент нет, об этом речи не идет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности всеобщей или частичной мобилизации.

Накануне депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, который входит в состав комитета по безопасности, заявил, что целей военной операции невозможно достигнуть без объявления всеобщей мобилизации. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем… Cегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — сказал депутат.

Российские власти регулярно отрицают необходимость проведения военной мобилизации. Вчера, 12 сентября, Песков отказался отвечать на вопрос о возможной мобилизации в стране, переадресовав его Министерству обороны. Военное ведомство никак не комментировало ситуацию. В то же время, депутаты Госдумы по обороне предложили изменить федеральный закон о мобилизации. Согласно обновленному законопроекту, многодетные граждане получат возможность поступить в военный резерв.

Милена Костерева

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Песков Дмитрий