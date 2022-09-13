Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
13:06 (мск), источник: Известия

Песков высказался о критике в отношении СВО

Критические высказывания по поводу специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса пока остаются в рамках законодательства, но грань весьма тонкая. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Но грань весьма тонкая, надо быть аккуратным», — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли критикующие действия Минобороны РФ Telegram-каналы повлиять на общественное мнение об отношении к СВО.

При этом Песков подчеркнул, что россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина — это подтверждают настроения, действия людей, их участие в выборах и статистические данные.

«Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально», — сообщил Песков.

Вопрос о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) он предложил задать Минобороны РФ.

1 сентября Путин назвал целью спецоперации прекратить войну Киева против соотечественников. Кроме того, по его словам, на территории сегодняшней Украины после переворота власти создают мощный антироссийский анклав, который угрожает непосредственной безопасности самой РФ.

До этого, 19 августа, сообщалось, что согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют 80% россиян.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Спецоперация на Украине
МО сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях
Песков высказался о критике в отношении СВО
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область
Херсон остался без электроэнергии и воды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
социологияПесков Дмитрий