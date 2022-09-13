Песков высказался о критике в отношении СВО

«Но грань весьма тонкая, надо быть аккуратным», — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли критикующие действия Минобороны РФ Telegram-каналы повлиять на общественное мнение об отношении к СВО.
При этом Песков подчеркнул, что россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина — это подтверждают настроения, действия людей, их участие в выборах и статистические данные.
«Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально», — сообщил Песков.
Вопрос о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) он предложил задать Минобороны РФ.
1 сентября Путин назвал целью спецоперации прекратить войну Киева против соотечественников. Кроме того, по его словам, на территории сегодняшней Украины после переворота власти создают мощный антироссийский анклав, который угрожает непосредственной безопасности самой РФ.
До этого, 19 августа, сообщалось, что согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют 80% россиян.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.