Великобритания не отправила РФ приглашение на похороны Елизаветы II

На церемонию прощания с британской королевой, которая состоится 19 сентября, приедут около 500 гостей высокого ранга со всей планеты.
Днем ранее в Эдинбургском соборе Святого Эгидия (Шотландия) прошла благодарственная служба в честь покойной королевы Елизаветы II. В церемонии приняли участие новый король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой, принцесса Анна с мужем, принц Эндрю, герцог Йоркский, а также графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард, граф Уэссекский. Также присутствовали британский премьер-министр Лиз Трасс и первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Дети королевы присоединились к процессии, сопровождающей гроб с телом Елизаветы II на пути из Холирудского дворца в храм.
Желающие проститься смогут посетить собор до вечера 13 сентября — всё это время гроб будет находиться там, после чего его самолетом доставят на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона.
14 сентября похоронный кортеж прибудет в Вестминстер-холл, гроб Елизаветы II пробудет там четыре дня.
12 сентября в Лондоне состоялась репетиция похорон королевы Великобритании, во время которой солдаты лейб-гвардии несли гроб, после чего разместили его на повозке.
10 сентября внук Елизаветы II принц Уэльский Уильям отметил, что монарх — пример и образец для многих поколений британцев. Он подчеркнул, что королева поддерживала его как в счастливые, так и в грустные моменты, а также выступала в роли наставницы для его супруги на протяжении 20 лет.
Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур. Новым королем стал старший сын королевы принц Чарльз, взявший имя Карл III.
Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти — 19 сентября.
Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.
Соболезнования в связи с ее смертью выразили ряд политиков и общественных деятелей. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства.
Умерла королева Великобритании Елизавета II