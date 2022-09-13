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15:04 (мск), источник: Известия

Великобритания не отправила РФ приглашение на похороны Елизаветы II

Великобритания не пригласила на похороны королевы Елизаветы II представителей РФ, Белоруссии и Мьянмы, передает во вторник, 13 сентября, издание Metro, сославшись на источники в правительстве.

Источник: AFP 2022

На церемонию прощания с британской королевой, которая состоится 19 сентября, приедут около 500 гостей высокого ранга со всей планеты.

Днем ранее в Эдинбургском соборе Святого Эгидия (Шотландия) прошла благодарственная служба в честь покойной королевы Елизаветы II. В церемонии приняли участие новый король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой, принцесса Анна с мужем, принц Эндрю, герцог Йоркский, а также графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард, граф Уэссекский. Также присутствовали британский премьер-министр Лиз Трасс и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Дети королевы присоединились к процессии, сопровождающей гроб с телом Елизаветы II на пути из Холирудского дворца в храм.

Желающие проститься смогут посетить собор до вечера 13 сентября — всё это время гроб будет находиться там, после чего его самолетом доставят на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона.

14 сентября похоронный кортеж прибудет в Вестминстер-холл, гроб Елизаветы II пробудет там четыре дня.

12 сентября в Лондоне состоялась репетиция похорон королевы Великобритании, во время которой солдаты лейб-гвардии несли гроб, после чего разместили его на повозке.

10 сентября внук Елизаветы II принц Уэльский Уильям отметил, что монарх — пример и образец для многих поколений британцев. Он подчеркнул, что королева поддерживала его как в счастливые, так и в грустные моменты, а также выступала в роли наставницы для его супруги на протяжении 20 лет.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур. Новым королем стал старший сын королевы принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти — 19 сентября.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.

Соболезнования в связи с ее смертью выразили ряд политиков и общественных деятелей. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства.

Умерла королева Великобритании Елизавета II
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