17:43 (мск), источник: Ведомости
Премьер Финляндии Марин: санкции должны отразиться на жизни простых россиян
Санкции западных стран в отношении России должны отразиться и на жизни простых граждан, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
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«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», — подчеркнула она (цитата по ТАСС). Марин также выступила против того, чтобы «российские туристы свободно путешествовали по Европе», в то время как на Украине продолжается конфликт.
«По этой причине мы должны ввести строгие ограничения на выдачу виз. В нынешней ситуации полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией оправдана, но одного этого недостаточно», — заключила она.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией.
Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.
На сегодняшний день уже девять европейских стран больше не принимают от российских туристов документы на получение виз. В их число входят Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.