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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев высказался о проекте по гарантиям безопасности Украины

Киевский проект гарантий безопасности по сути является прологом к третьей мировой войне. Так о нем высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам политика, никто никакие «гарантии» украинским властям не даст. «Это ведь почти то же, что применить к Украине статью 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)», — подчеркнул Медведев.

В случае если Запад продолжит «безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений», рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень, добавил зампред Совбеза. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Кроме того, она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая новых участников, отметил политик.

«И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками», — заключил Медведев.

13 сентября Киев представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности Украины. Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя страна и «группа государств-гарантов».

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