Страны ОДКБ договорились направить в Армению миссию во главе с генсеком

«В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств — членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности», — сообщили в пресс-службе секретариата организации.
Кроме этого, на заседании решили создать рабочую группу «из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ». В свою очередь президент РФ Владимир Путин информировал участников встречи о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности на границе Армении и Азербайджана, сообщили в секретариате ОДКБ.
«Состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе», — информировали в секретариате.
Участники также выразили армянской стороне соболезнования в связи с жертвами, понесенными в результате боевых столкновений с применением тяжелого вооружения и БПЛА.