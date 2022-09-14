В Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов

«Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе… Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать», — заявил он в эфире телеканала M1.
При этом политик заверил, что Венгрия не останется без газа. По его словам, хранилища в стране «заполнены на 38% относительно потребления» и этого уже сейчас должно хватить на 81 зимний день.
Ранее, 9 сентября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи министров стран ЕС в Брюсселе заявил, что антироссийские санкции провалились, а европейская экономика терпит крах.
7 сентября центр изучения общественного мнения Századvég отметил, что свыше 70% венгров не согласны с антироссийскими санкциями. 72% респондентов назвали «скорее вредными» для Европы и для Венгрии санкции, введенные ЕС и США против России. 21% опрошенных сочли рестрикции «скорее полезными».
До этого, 28 августа, министр иностранных дел Венгрии Сийярто сообщил о нежелании вести какие-либо разговоры о санкциях в отношении российских нефти и газа. Он обратил внимание на то, что Европа физически не может избавиться от российской энергетической зависимости в скором времени.
Кроме того, 24 августа глава МИД подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира и не планирует принимать участие в новом пакете энергетических санкций против РФ. Министр сказал также, что без российского топлива страна не сможет обеспечить себя энергией.
Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.