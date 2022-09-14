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07:33 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД обвинили Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Источник: © РИА Новости

В Брюсселе 31 августа состоялся саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ», — заявил Гончар.

По его словам, в Евросоюзе «даже не скрывают, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья».

Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем. Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе.

Денис Гончар
директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вновь вспыхнули боевые действия, стороны обвинили в обострении друг друга. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

Официальный Ереван обратился за помощью к России и ОДКБ. Организация договора коллективной безопасности решила направить в Армению свою миссию во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

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