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15:02 (мск), источник: © РИА Новости

Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Однозначно сохраняется напряженность. Вы знаете, что вчера было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с (генсеком организации Станиславом. — Прим. ред.) Засем. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен», — сказал он.

Песков добавил, что миссия пока не прибыла на место.

Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета организации, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.

В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.

Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.

Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

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