Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков

Как сообщал ранее представитель администрации региона Владимир Рогов, концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, есть угроза для Запорожской АЭС.
«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур и как в Кремле оценивают шансы остановить вооруженные силы Украины на этом рубеже.