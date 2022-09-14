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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Как сообщал ранее представитель администрации региона Владимир Рогов, концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, есть угроза для Запорожской АЭС.

«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур и как в Кремле оценивают шансы остановить вооруженные силы Украины на этом рубеже.

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