Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
7Последнее суперлуние 2022 года
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Спецоперация на Украине
13:49 (мск), источник: Ведомости

Песков: Украина продолжает ориентироваться на НАТО

Опубликованный Киевом проект гарантий безопасности для Украины еще раз подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине, поскольку ориентир Украины остается на вступление в НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

По словам Пескова, Украина по-прежнему ориентируется на НАТО и не собирается отказываться от планов вступления в альянс.

«В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остается», — заявил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Такие заявления киевских властей, добавил Песков, лишь подтверждают «актуальность одной из причин» для проведения спецоперации для обеспечения безопасности страны и соблюдения национальных интересов. Он подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в случае подписания проекта гарантий безопасности.

«Руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — подытожил Песков.

Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для страны. В документе Киев подчеркнул необходимость инвестиций в оборонительно-промышленную базу, а также поставок оружия и совместных учений со странами Евросоюза и НАТО. Отдельное внимание в проекте уделено антироссийским санкциям. Гарантами безопасности Украины, согласно документу, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.

Как отметил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО. По его словам, эти меры должны обеспечивать безопасность страны до тех пор, пока она не будет принята в альянс.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены»
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на всех направлениях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО