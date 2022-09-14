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17:11 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал успокоиться буйным комментаторам и заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции никуда не отступали, призвав вспомнить о тактике и стратегии, которая, по его словам, у российских военных более тонкая.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. В свою очередь Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд».

Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Он призвал не «махать шашкой на диване», а найти «нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».

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