Армения запросила военную помощь у ОДКБ

В организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
«Наш союзник — Россия и ОДКБ. Ключевая статья 4 Договора об ОДКБ гласит: “Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора”. И мы обратились в ОДКБ. Дан ход процессу, который должен получить свое решение», — сказал Пашинян в парламенте (цитата по «Интерфаксу»). Премьер-министр уточнил, что не рассматривает военное вмешательство ОДКБ как единственную возможность для решения конфликта. Урегулирование возможно политическим или дипломатическим путем.
Армения ожидает, что миссия ОДКБ прибудет в страну уже завтра, сообщил глава МИДа Арарат Мирзоян. «Наша заявка должным образом обсуждена в Совете ОДКБ, и принято решение об отправке наблюдательной миссии, и мы надеемся, что миссия прибудет уже завтра», — сказал Мирзоян (цитата по «Арменпресс»).
Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на вторник, 13 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях и агрессии. Сторонам ранее удалось договориться о прекращении огня, однако сегодня, 14 сентября, они снова неоднократно обвиняли друг друга в эскалации.