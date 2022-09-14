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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Армения запросила военную помощь у ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна потеряла 105 военнослужащих в боях с Азербайджаном. Он сообщил, что Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Эта статья договора подразумевает оказание военной помощи.

Источник: РИА "Новости"

В организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

«Наш союзник — Россия и ОДКБ. Ключевая статья 4 Договора об ОДКБ гласит: “Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора”. И мы обратились в ОДКБ. Дан ход процессу, который должен получить свое решение», — сказал Пашинян в парламенте (цитата по «Интерфаксу»). Премьер-министр уточнил, что не рассматривает военное вмешательство ОДКБ как единственную возможность для решения конфликта. Урегулирование возможно политическим или дипломатическим путем.

Армения ожидает, что миссия ОДКБ прибудет в страну уже завтра, сообщил глава МИДа Арарат Мирзоян. «Наша заявка должным образом обсуждена в Совете ОДКБ, и принято решение об отправке наблюдательной миссии, и мы надеемся, что миссия прибудет уже завтра», — сказал Мирзоян (цитата по «Арменпресс»).

В статье 4 договора о коллективной безопасности говорится, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии — это расценивается как агрессия на страны ОДКБ. В случае запрошенной помощи, согласно статье 4, государства-участники «незамедлительно предоставят необходимую помощь, включая военную».

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на вторник, 13 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях и агрессии. Сторонам ранее удалось договориться о прекращении огня, однако сегодня, 14 сентября, они снова неоднократно обвиняли друг друга в эскалации.

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