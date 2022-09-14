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17:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам не грозит ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в сотрудничестве с российскими властями, остальным грозит до 15 лет лишения свободы.

Спецоперация на Украине

«При участии специалистов генпрокуратуры Украины, СБУ, министерства реинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены», — говорится в сообщении на сайте минреинтеграции.

Кроме того, по информации министерства, уголовная ответственность предлагается за «пропаганду, публичные призывы, принуждение» к получению российского гражданства. «Получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано лишь в случае, когда человек с помощью этого “документа” пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину», — добавили в ведомстве.

Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений.

Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ. Кроме того, российские паспорта начали выдавать и в Харьковской области.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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