В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта

«При участии специалистов генпрокуратуры Украины, СБУ, министерства реинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены», — говорится в сообщении на сайте минреинтеграции.
Кроме того, по информации министерства, уголовная ответственность предлагается за «пропаганду, публичные призывы, принуждение» к получению российского гражданства. «Получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано лишь в случае, когда человек с помощью этого “документа” пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину», — добавили в ведомстве.
Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ. Кроме того, российские паспорта начали выдавать и в Харьковской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.