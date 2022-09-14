Госдеп: целью США должно быть «разъединение экономик» России и стран Центральной Азии

По словам представительницы ведомства, входящего в структуру Госдепартамента, Вашингтон в настоящий момент предпринимает действия, направленные в том числе на «укрепление взаимосвязанности» экономик стран региона, а также «стимулирование экономического роста и совместных действий в области борьбы с изменением климата».
«Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — заявила Каур на слушаниях в комитете по иностранных делам Палаты представителей Конгресса США.
В свою очередь помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, также выступавший на слушаниях, подчеркнул, что Вашингтон пытается противодействовать российскому влиянию в регионе не только в экономической сфере. По его утверждению, россияне считают, «что ни одна другая страна не имеет права поддерживать отношения» с Центральной Азией.
«Мы концентрируем наши ресурсы на том, чтобы показывать позитивную картину нашего взаимодействия. Каждый раз, когда российская сторона продвигает против нас какую-либо ложную информацию, мы публикуем в СМИ рассказы о том, что мы делаем для поддержки народа в регионе, поддержке местной культуры, местного языка в противовес русскому языку и русской культуре», — заявил представитель Госдепа.
По словам Лу, Вашингтон также стремится избежать ситуации, при которой страны Центральной Азии оказались бы под воздействием санкций, введенных США и их союзниками против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. «Эти страны очень заинтересованы в том, чтобы избежать того, чтобы они стали целью вторичных санкций. И это уж точно не является нашим намерением», — сказал помощник госсекретаря.
«И мы непрерывно работаем со странами Центральной Азии над тем, чтобы они понимали, как устроены санкции, чтобы они могли действовать в их рамках и не стали бы жертвой этих санкций», — добавил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.