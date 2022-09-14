20:27 (мск), источник: ТАСС
Бербок заявила, что ФРГ закупает в России 6−8% от своего газа
По словам главы МИД Германии, республика изначально выступила против немедленного газового эмбарго, поскольку на 55% зависела от поставок из РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в настоящее время на Россию приходится от 6% до 8% от общих объемов газа, которые закупает Германия. Такие цифры она привела в опубликованном в среду интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее словам, республика изначально выступила против немедленного газового эмбарго, поскольку на 55% зависела от поставок из РФ. «Сейчас мы покупаем от 6% до 8% нашего газа у России, и на сегодняшний день наши газохранилища заполнены более чем на 88%», — сказала она.
Германия испытывала сложности с получением газа по трубопроводу «Северный поток». С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Затем прокачка сократилась до 20%, а с 2 сентября компания «Газпром» проинформировала, что в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружила повреждения, до устранения которых вынуждена полностью остановить прокачку по трубопроводу.