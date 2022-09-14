Шольц заявил, что Путин «не осознал свою ошибку» на Украине

Беседа продлилась 90 минут, Шольц призвал российского президента «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».
Пресс-служба Кремля передавала, что Путин в разговоре «заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».
Незадолго до беседы с Путиным Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в поддержке Киева со стороны Берлина.
Он исключал признание «навязанного мира», но подчеркивал необходимость переговоров с Путиным.
Российские власти подчеркивают, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей — это защита населения Донбасса и интересов России, «демилитаризация и денацификация Украины».