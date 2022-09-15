Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Он уточнил, что эти снаряды предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. По его словам, если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.
«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — отметил Антонов.
Глава дипмиссии добавил, что Вооруженные силы Украины «постоянно нарушают нормы гуманитарного права» даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских Вооруженных сил.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.