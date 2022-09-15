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00:10 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army

Он уточнил, что эти снаряды предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. По его словам, если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — отметил Антонов.

Глава дипмиссии добавил, что Вооруженные силы Украины «постоянно нарушают нормы гуманитарного права» даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими.

Дипломат отметил, что если подобное происходит в отношении Донецкой и Луганской народных республик, то при наличии американских дальнобойных ракет ВСУ, ничуть не сомневаясь, начнут обстрелы российской территории.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских Вооруженных сил.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

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