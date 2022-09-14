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23:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро

Финские власти конфисковали у россиян, включенных в санкционные списки Евросоюза и стран Запада, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Об этом сообщил телеканал MTV3.

Источник: Reuters

«Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро», — заявили авторы материала, ссылаясь на Бюро по взысканию долгов.

Отмечается, что диапазон конфискованных активов широк: среди них акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что западные санкции против Москвы должны влиять в том числе на повседневную жизнь россиян. «…Чем большее влияние мы окажем санкциями, тем дороже России будет продолжать эту войну», — подчеркнула она.

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