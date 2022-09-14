Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро

«Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро», — заявили авторы материала, ссылаясь на Бюро по взысканию долгов.
Отмечается, что диапазон конфискованных активов широк: среди них акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.
Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что западные санкции против Москвы должны влиять в том числе на повседневную жизнь россиян. «…Чем большее влияние мы окажем санкциями, тем дороже России будет продолжать эту войну», — подчеркнула она.