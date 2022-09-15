Военный эксперт рассказал об обстановке в освобожденных селах Донбасса

Продвигающиеся вперед подразделения поддерживает огнем российская армия. В Минобороны РФ заявили, что войска наносили удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Артемовска.
«Контроль освобожденных поселков затруднит снабжение украинской группировки в Артемовске, они расположены на одной из дорог, которая ведет в город. Если создать угрозу окружения, то украинцы из него сами уйдут, как мы видели неоднократно в других населенных пунктах. Это гораздо эффективнее, чем атаковать города в лоб и штурмовать каждый дом», — сказал эксперт.
По словам Шурыгина, для создания котла вокруг Артемовска придется еще поработать. ВФУ будут пытаться этому помешать, в том числе новыми контратаками.
После атак на херсонском и харьковском направлениях украинские формирования могут попробовать на прочность оборону и на других участках фронта, выискивая слабые участки небольшими атаками, уверен эксперт.
«В районе Песок и аэропорта в Донецке они уже получили отпор и отступили. Теперь накопление сил отмечено в Запорожской области. Там ВФУ могут попытаться продавить линию обороны от Орехово к Токмаку. Такие атаки дорого обходятся ВФУ, но людей и технику в Киеве не привыкли считать, рассчитывая на продолжение зарубежной поддержки», — отметил Владислав Шурыгин.