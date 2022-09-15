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03:11 (мск), источник: Известия

Военный эксперт рассказал об обстановке в освобожденных селах Донбасса

Вооруженные силы РФ и подразделения народных милиций ДНР и ЛНР продолжают взламывать украинские укрепрайоны в Донецкой Народной Республике. В среду, 14 сентября, стало известно об освобождении Николаевки и Николаевки Второй недалеко от Артемовска (он же Бахмут). Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о важности данного направления.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Продвигающиеся вперед подразделения поддерживает огнем российская армия. В Минобороны РФ заявили, что войска наносили удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Артемовска.

«Контроль освобожденных поселков затруднит снабжение украинской группировки в Артемовске, они расположены на одной из дорог, которая ведет в город. Если создать угрозу окружения, то украинцы из него сами уйдут, как мы видели неоднократно в других населенных пунктах. Это гораздо эффективнее, чем атаковать города в лоб и штурмовать каждый дом», — сказал эксперт.

По словам Шурыгина, для создания котла вокруг Артемовска придется еще поработать. ВФУ будут пытаться этому помешать, в том числе новыми контратаками.

После атак на херсонском и харьковском направлениях украинские формирования могут попробовать на прочность оборону и на других участках фронта, выискивая слабые участки небольшими атаками, уверен эксперт.

«В районе Песок и аэропорта в Донецке они уже получили отпор и отступили. Теперь накопление сил отмечено в Запорожской области. Там ВФУ могут попытаться продавить линию обороны от Орехово к Токмаку. Такие атаки дорого обходятся ВФУ, но людей и технику в Киеве не привыкли считать, рассчитывая на продолжение зарубежной поддержки», — отметил Владислав Шурыгин.

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