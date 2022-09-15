В посольстве США заявили, что «граждане России не являются врагами»

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.
Кроме того, там отметили, что «правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство».
«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», — добавила Палмер.
«Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине — ред.), граждане России не являются нашими врагами», — добавила она.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на брифинге ранее заявил, что помимо того, что Польша перестала выдавать туристические визы россиянам, ни Варшава, ни страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.
С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.
В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этот процесс «топчется на месте» из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. После начала Россией спецоперации на Украине контакты между РФ и США по этому и другим вопросам резко сократились.