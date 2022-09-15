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10:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Об этом она сообщила в Twitter.

Источник: AP 2022

«В Киеве, это мой третий визит с начала войны, развязанной Россией. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС. Я обсужу с Владимиром Зеленским, а также Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению в Союз», — написала Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен анонсировала свою поездку накануне, 14 сентября, в ходе ежегодного послания Европарламенту. В выступлении госпожа фон дер Ляйен также заявила, что ЕС не планирует снимать с России санкции и непоколебим в своей поддержке Украины.

Олеся Павленко

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