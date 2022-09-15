Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

«В Киеве, это мой третий визит с начала войны, развязанной Россией. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС. Я обсужу с Владимиром Зеленским, а также Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению в Союз», — написала Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала свою поездку накануне, 14 сентября, в ходе ежегодного послания Европарламенту. В выступлении госпожа фон дер Ляйен также заявила, что ЕС не планирует снимать с России санкции и непоколебим в своей поддержке Украины.