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11:13 (мск), источник: РБК

Кремль призвал Киев дать гарантии Украине из-за «безвыходности ситуации»

По мнению Пескова, ситуация для Украины «безвыходная», а потому гарантии безопасности стране могут дать только в Киеве, когда поймут это. Ранее в офисе лидера Украины предложили рекомендации к гарантиям безопасности на пути в НАТО.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Только в Киеве могут дать Украине гарантии безопасности, это связано с отсутствием перспектив для руководства страны, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В начале недели, 13 сентября, офис украинского президента опубликовал рекомендации по гарантиям безопасности для страны. Согласно тексту документа, гарантами следует стать США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Италии, Польше, Франции, Турции и ряду других стран. Проект предусматривает обеспечение безопасности Украины с помощью сил быстрого реагирования, иностранных инструкторов, комплексов морской противоракетной обороны.

При этом документ указывает: гарантии необходимы Украине до вступления в НАТО, а интеграция в альянс — суверенное решение государства. Украине не намерена ограничивать численность своих вооруженных сил или брать обязательства по нейтральности. «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — сказано в проекте.

Страны-гаранты также должны будут сохранять санкции против России до прекращения боевых действий на территории Украины и «получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба».

А любое решение об отмене ограничительных мер должно обсуждаться с Киевом.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал документ «первым, но очень важным шагом». «Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности», — уверен глава государства. Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу и довести проект до конца.

В Кремле тогда указали на сохранение у Украины стремления в НАТО, заявив, что, таким образом, остается «главная угроза для нашей страны». «Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

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