Только в Киеве могут дать Украине гарантии безопасности, это связано с отсутствием перспектив для руководства страны, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
В начале недели, 13 сентября, офис украинского президента опубликовал рекомендации по гарантиям безопасности для страны. Согласно тексту документа, гарантами следует стать США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Италии, Польше, Франции, Турции и ряду других стран. Проект предусматривает обеспечение безопасности Украины с помощью сил быстрого реагирования, иностранных инструкторов, комплексов морской противоракетной обороны.
При этом документ указывает: гарантии необходимы Украине до вступления в НАТО, а интеграция в альянс — суверенное решение государства. Украине не намерена ограничивать численность своих вооруженных сил или брать обязательства по нейтральности. «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — сказано в проекте.
А любое решение об отмене ограничительных мер должно обсуждаться с Киевом.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал документ «первым, но очень важным шагом». «Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности», — уверен глава государства. Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу и довести проект до конца.
В Кремле тогда указали на сохранение у Украины стремления в НАТО, заявив, что, таким образом, остается «главная угроза для нашей страны». «Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — подчеркнул Песков.