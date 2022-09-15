12:24 (мск), источник: Российская газета
Памфилова: Средняя явка на выборах 9−11 сентября составила 35%
Более трети избирателей, внесенных в списки, проголосовали на прошедших выборах, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
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«Средняя явка составила 35%, то есть, более трети, около 35%, из тех, кто мог принять участие, они непосредственно принимали участие в голосовании», — сказала она на заседании комиссии в четверг.
Высокую явку показали избиратели на онлайн-голосовании, оно прошло в восьми регионах на выборах разного уровня — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях на единой платформе, а также в Москве на столичной платформе. Активность в онлайне в большинстве случаев превысила 80%. Суммарно дистанционным электронным голосованием в этом году воспользовались более 1,8 млн граждан.
Единый день голосования прошел в России с 9 по 11 сентября. Прямым голосованием избирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Всего прошло около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах, в них могли принять участие 44 миллиона россиян.