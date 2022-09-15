В МИД призвали Украину вернуться к нейтральному статусу

«Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — заявила Захарова на брифинге.
«Это не гарантии безопасности, а гарантии того, что западные страны продолжат финансировать нынешние украинские элиты… У неких представителей неких элит на Западе такие же планы — формализовать или идеологически зацепиться за возможность участвовать в этой кровавой сделке коррупционной и дальше», — отметила она.
Важнейшим компонентом этого проекта Захарова также назвала «жуткую коррупцию на Западе».
«А Украина стала просто черной дырой, через которую вываливают колоссальные деньги, чтобы дальше их перераспределять — никакого аудита, попытки учета средств, которые перегоняются Вашингтоном и Брюсселем через Киев, нет. Вообще никто ничего не знает, а туда идут миллиарды», — отметила она.
Захарова отметила, что проект не имеет официального статуса, он подготовлен группой экспертов.
Офис Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.