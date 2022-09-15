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13:30 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД призвали Украину вернуться к нейтральному статусу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Реальные гарантии безопасности Украине может дать ее возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный Киевом проект «по гарантиям безопасности» лишь открывает широкие возможности для коррупции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — заявила Захарова на брифинге.

«Это не гарантии безопасности, а гарантии того, что западные страны продолжат финансировать нынешние украинские элиты… У неких представителей неких элит на Западе такие же планы — формализовать или идеологически зацепиться за возможность участвовать в этой кровавой сделке коррупционной и дальше», — отметила она.

Важнейшим компонентом этого проекта Захарова также назвала «жуткую коррупцию на Западе».

«А Украина стала просто черной дырой, через которую вываливают колоссальные деньги, чтобы дальше их перераспределять — никакого аудита, попытки учета средств, которые перегоняются Вашингтоном и Брюсселем через Киев, нет. Вообще никто ничего не знает, а туда идут миллиарды», — отметила она.

Захарова отметила, что проект не имеет официального статуса, он подготовлен группой экспертов.

Офис Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.

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