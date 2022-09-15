Путин поблагодарил Си за сбалансированную позицию по украинскому кризису

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», — сказал Владимир Путин в ходе встречи.
Владимир Путин добавил, что Россия продолжит придерживаться политики одного Китая. «Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — дополнил он.
Владимир Путин отметил, что связи России и Китая развиваются. Он добавил, что надеется что по итогам 2022 года годовой товарооборот между Китаем и Россией достигнет $200 млрд. По его словам, за первые семь месяцев 2022 года этот показатель вырос на 25%.
В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что готов вывести мир на траекторию устойчивого развития вместе с Россией. «Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — сказал он в ходе встречи. Си добавил, что Россия и Китай продолжили поддерживать контакты в условиях пандемии, «в частности путем проведения телефонных разговоров».