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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поблагодарил Си за сбалансированную позицию по украинскому кризису

Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с председателем Китая Си Цзиньпинем. Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису. Также он заявил, что Москва твердо придерживается политики «одного Китая» и осуждает США за провокации в тайваньском проливе. Си в ответ заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», — сказал Владимир Путин в ходе встречи.

Владимир Путин добавил, что Россия продолжит придерживаться политики одного Китая. «Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — дополнил он.

Владимир Путин отметил, что связи России и Китая развиваются. Он добавил, что надеется что по итогам 2022 года годовой товарооборот между Китаем и Россией достигнет $200 млрд. По его словам, за первые семь месяцев 2022 года этот показатель вырос на 25%.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что готов вывести мир на траекторию устойчивого развития вместе с Россией. «Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — сказал он в ходе встречи. Си добавил, что Россия и Китай продолжили поддерживать контакты в условиях пандемии, «в частности путем проведения телефонных разговоров».

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