Глава ЛНР назвал основной задачей республики вхождение в состав России

«Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе», — сказал он.
Пасечник добавил, что у республики в любом случае будет свой представитель в Москве. «Представитель все равно будет, будем ли мы республикой или областью. Представительство на территории России в любом случае будет. Об этом говорить пока рано. Основная наша задача — освободить нашу территорию», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли у республики свой представитель при президенте РФ, как у других республик — субъектов федерации.
Ранее глава Пасечник заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав РФ. 15 июля в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума, а 25 июля в Луганске открылась приемная штаба для информирования населения о его подготовке. В интервью ТАСС глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что на нем будет, в частности, определяться статус республики в составе РФ.