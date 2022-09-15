На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
38Скончался Михаил Горбачев
16:52 (мск), источник: ТАСС

Глава ЛНР назвал основной задачей республики вхождение в состав России

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Статус, который могла бы получить Луганская Народная Республика в составе России, не так важен, при этом в любом случае свой представитель в Москве у Луганска будет. Об этом заявил в четверг глава республики Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Герой ЛНР».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе», — сказал он.

Пасечник добавил, что у республики в любом случае будет свой представитель в Москве. «Представитель все равно будет, будем ли мы республикой или областью. Представительство на территории России в любом случае будет. Об этом говорить пока рано. Основная наша задача — освободить нашу территорию», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли у республики свой представитель при президенте РФ, как у других республик — субъектов федерации.

Ранее глава Пасечник заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав РФ. 15 июля в ЛНР было принято решение о создании общественного штаба референдума, а 25 июля в Луганске открылась приемная штаба для информирования населения о его подготовке. В интервью ТАСС глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что на нем будет, в частности, определяться статус республики в составе РФ.

 В Кишиневе вызвало резонанс заявление Сергея Лаврова?
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Спецоперация на Украине
МО рассказало о потерях ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
Стремоусов заявил о контроле над периметром Кинбурнской косы
Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта