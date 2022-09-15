Германия пообещала Украине новые поставки реактивной артиллерии

По ее словам, вермахт решил отправить Украине две РСЗО MARS II, а также боекомплект из 200 ракет. Кроме того, она рассказала, что в сентябре Германия начнет обучать украинских солдат управлению установками. «Вдобавок к этому, мы отправим в Украину 50 бронетранспортеров Dingo», — заявила Ламбрехт.
Она также сообщила, что сделка по обмену боевыми машинами пехоты между Грецией и Украиной почти завершена. Это означает, что Германия вскоре передаст Греции 40 БМП Marder, а Греция, в свою очередь, передаст Украине 40 своих БМП-1 советского производства.
Ранее координатор американского Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США решили поставить Украине оружие, необходимое для боев на южном и восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы.