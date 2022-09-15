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18:41 (мск), источник: Известия

США заявили о готовности вводить санкции за использование платежной системы «Мир»

В США готовы к введению санкций против стран, поддерживающих использование российской платежной системы «Мир», следует из сообщения, опубликованного 15 сентября на сайте министерства финансов страны.

Источник: Reuters

Ранее, 15 августа, газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) могут принять меры в отношении третьих лиц и организаций, которые помогают россиянам проводить платежи по экспортным сделкам или способствуют импорту промышленной и оборонной продукции, которая попала под западные санкции.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет активно продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Набиуллина указала, что это будет модель, которая может сопрягаться с другими денежными системами, но для ее применения, как и в СПФС (системе передачи финансовых сообщений), и при использовании карты «Мир» будут нужны желание и готовность другой стороны.

21 августа сообщалось, что Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и о системах «Мир» и RuPay. Взаимный прием карт RuPay и «Мир» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и, наоборот, возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем.

Ранее, 20 августа, замглавы МИД РФ сообщил, что Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран, включая Индию, Азербайджан, Китай и Египет.

19 июля в платежной системе «Мир» назвали страны, в которых можно расплачиваться ее картами. Наряду с Турцией в список вошли Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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