18:58 (мск), источник: Ведомости
США расширили персональные санкции против России
Минфин США расширил персональные санкции против граждан России, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ведомства.
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Минфин ужесточил санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его дочерей Айшат и Хадижат и супруги Меджи Кадыровой. Помимо этого под санкциями оказались член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, помощник президента России Максим Орешкин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков.
Отдельно Минфин США пообещал вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за пределами России. Всего под санкции попали 44 гражданина страны и 32 организации.
Под блокирующие санкции ранее попали спортсменка Алина Кабаева, совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и его сын Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников. В перечне также оказались Константин Иващенко, Наталья Попова, Дмитрий Пумпянский, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Антон Урусов и Сергей Елисеев.