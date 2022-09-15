Противники Пашиняна предложили начать акции неповиновения с утра пятницы

«Завтра в 08.30 (07.30 мск) собираемся у здания правительства, начинаем акции гражданского неповиновения, блокируем здания правительства, парламента, прокуратуры, министерств… Призываю также начать забастовку», — сказала одна из организаторов митинга Карин Тоноян.
В среду прошла акция протеста, участники которой требовали от депутатов запустить процесс импичмента премьера. Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции «Гражданский договор».
Протестующие в среду перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Митинг проходил и у здания правительства. Участники акции утверждали, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Ранее в тот же день Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.