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20:24 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — за жизнь»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд на Украине отклонил апелляцию партии «Оппозиционная платформа-за жизнь», оставив в силе решение первой инстанции о ее запрете, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины.

Источник: © РИА Новости

Ранее суд на Украине окончательно запретил деятельность «Партии Шария».

«Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” (»ОПЗЖ«) и таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских» партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Наши», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», «Социалистическая партия Украины», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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