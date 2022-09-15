На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — за жизнь»

Ранее суд на Украине окончательно запретил деятельность «Партии Шария».
«Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” (»ОПЗЖ«) и таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских» партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Наши», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», «Социалистическая партия Украины», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Оппозиционная платформа — За жизнь».