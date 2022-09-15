В Норвегии предупредили об усугублении кризиса при введении потолка цен на газ

«Основная проблема в Европе на данный момент — нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и принятию новых ограничительных мер», — сказал Эриксен.
Ранее инициативу с потолком цен на газ раскритиковал премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Он заявил, что Норвегия скептически относитя к данному предложению. По его словам, ограничения не решат проблему нехватки газа в Европе.
На прошлой неделе министры энергетики стран ЕС не пришли к единому решению о введении потолка цен на газ. По данным источников Bloomberg, страны ЕС не спешат с новыми ограничениями по российскому газу, поскольку опасаются, что Россия в ответ может полностью прекратить поставки энергоносителя.
До этого президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал идею установить лимит цен на газ из России «чушью и бредом». Он заявил, что в таком случае Россия и вовсе перестанет поставлять энергоноситель в Европу. Путин подчеркнул, что Россия не будет действовать в ущерб своим интересам.
При этом европейские власти предложили сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления.
Также в ЕК считают необходимым изымать прибыль у нефтегазовых компаний, если по итогам года они смогли получить на 20% больше, чем в среднем за предыдущие три года. Средства предложили передавать уязвимым домохозяйствам. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.