Российский дипломат объяснил интерес к ШОС всё большего числа стран

«Интерес к ШОС как к одной из наиболее динамичных, быстро растущих организаций, как с институту, привлекательному по своей повестке дня, по принципам, по ценностям, которые разделяют многие страны, — этот интерес созвучен объективным процессам регионализации», — отметил дипломат.
В условиях беспрецедентного обострения глобальной напряженности и начавшейся трансформации системы международных отношений в некую новую реальность, добавил он, многим государствам хочется обрести какую-то дополнительную точку опоры.
На сегодняшний день эта интеграционная структура включает в себя в общей сложности 18 стран — как полноправных членов, так и наблюдателей и партнеров по диалогу. И по словам Кирилла Барского, «сложно удержаться от мысли, что эта организация станет одной из основ будущего многополярного миропорядка».
Такое мнение в интервью «Известиям» выразил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Кирилл Барский.
«Это тектонический сдвиг, и он происходит в Евразии. Заметьте, государства, которые сейчас переходят на дедолларизированную торговлю, — в основном страны нашего региона», — отметил дипломат, говоря о том, какие практические шаги были сделаны в области экономической интеграции Евразии с момента появления концепции большого евразийского партнерства, озвученной президентом России Владимиром Путиным еще в конце 2015 года.
Одной из его составных частей стала сеть уже созданных или запланированных зон свободной торговли на континенте вокруг ЕАЭС, а также активное развитие транспортной инфраструктуры в Евразии.
К проектам, которые способны изменить всю конфигурацию сотрудничества в Большой Евразии, дипломат, в частности, отнес транспортный коридор «Европа — Западный Китай», проект «Меридиан» (Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия), транспортные проекты «Приморье-1» и «Приморье-2», а также проекты модернизации БАМа и Транссиба и, наконец, Северный морской путь.