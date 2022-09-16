Посол России сравнил США с «ковбоем с плохим зрением»

Накануне министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Министерство торговли США также расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии.
«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — сказал Антонов, чье заявление распространила российская дипмиссия.
По мнению Антонова, «твердолобость» США, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.
«Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики», — добавил российский дипломат.
«Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС», — резюмировал глава российский дипмиссии.