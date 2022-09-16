Делегация РФ может столкнуться с препятствиями при работе на ГА ООН

«Могут, я считаю, что могут, да. Они иранцам такое делали я припоминаю. Им может было перемещаться на Манхэттене. А за пределы Манхэттена нельзя. Они могут или это сделать, или ввести зону — 25 миль (40 км — Ред.) Скорее всего так и будет (в этот раз — Ред.) Они скажут -раз вы в ООН приехали, вот и перемещайтесь пределах Манхэттена. Еще могут исходить — от знания представительства ООН», — сказал Сергей Орджоникидзе.
При этом сами члены делегации, комментируя возможные ограничения на месте, предлагают «сперва получить визу». Однако Григорий Карасин отметил, что пока об этом речи не идет. В прошлом году из ограничений были введены только антиковидные меры, пояснил он, однако если «не дай Бог (ограничения возникнут — Ред) — будет еще хуже, и это обострит ситуацию донельзя».
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев рассказал «Известиями», что ранее во время его участия в составе российской делегации в качестве председателя комитета СФ по международным делам, ему было запрещено проводить встречи за пределами штаб-квартиры ООН из-за санкций.
«В состав делегации входят мои коллеги — Карасин, Слуцкий, которые находятся под американскими санкциями. Возможно, кто-то из других членов делегации, включая наших дипломатов, находятся под санкциями. И подозреваю, что всем им даже если будет оформлена виза, а пока они не оформлены, будут предъявлены такие же жесткие, а может даже более жесткие меры во время их пребывания в Нью-Йорке», — заключил Константин Косачев.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН впервые за два года состоится в очном формате в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Откроет неделю президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит президент США. Согласно предварительной программе, глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, должен выступить 24 сентября.