«Киеву придет конец»: посол объяснил шведам, что происходит на Украине

«Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро», — указал дипломат.
Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.
«Мы побеждаем. Так и запишите», — заключил дипломат, возвращаясь к событиям на поле боя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.