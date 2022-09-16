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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

«Киеву придет конец»: посол объяснил шведам, что происходит на Украине

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украине очень быстро придет конец, если Москва вместо спецоперации перейдет к настоящим военным действиям, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро», — указал дипломат.

Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.

«Мы побеждаем. Так и запишите», — заключил дипломат, возвращаясь к событиям на поле боя.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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