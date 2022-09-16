Володин призвал привлечь Дуду к ответственности за заявления о репарациях

«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — написал он в Telegram-канале.
На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и заявил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.
С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о «безоговорочном праве» Варшавы на репарации от России.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.