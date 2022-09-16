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10:47 (мск), источник: © РИА Новости

ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества уже началась.

Источник: © РИА Новости

Саммит глав-государств членов ШОС начался накануне в Самарканде.

В первый день саммита, Иран подписал меморандум об обязательствах для вступления Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Помимо этого, Египет и Катар подписали меморандум о получении статуса партнеров по диалогу.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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