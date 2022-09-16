ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

Саммит глав-государств членов ШОС начался накануне в Самарканде.
В первый день саммита, Иран подписал меморандум об обязательствах для вступления Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Помимо этого, Египет и Катар подписали меморандум о получении статуса партнеров по диалогу.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.